فرنسا.. تراجع حدة الاضطرابات و"الداخلية" تعلن اعتقال 719 شخصًا

وكانت الوزارة -وفق الفرنسية- قد لجأت لليلة الثانية على التوالي، إلى تعبئة 45 ألف عنصر من قوات الشرطة والدرك، بينهم سبعة آلاف في باريس وضواحيها المجاورة، إضافة إلى تعزيزات أمنية في مدن مثل مرسيليا وليون وغيرها من الأنحاء التي تعرضت -على مدى الليالي الأربع الماضية- لسلسلة من الشغب والسرقة والنهب.