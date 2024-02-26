زوارق الاحتلال تطلق نيرانها الثقيلة.. نزيف الدم يتواصل في غزة لليوم الـ143

وتُواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برًّا وبحرًا وجوًّا، منذ السابع من أكتوبر الماضي؛ مما أسفر عن استشهاد 29.692 مواطنًا، وإصابة 69.879 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض.