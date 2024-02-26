زوارق الاحتلال تطلق نيرانها الثقيلة.. نزيف الدم يتواصل في غزة لليوم الـ143

استشهد سبعة فلسطينيين على الأقل، وأصيب العشرات، اليوم الاثنين، في قصف للاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة، في اليوم الـ143 للعدوان المتواصل على القطاع.
ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد أفادت مصادر محلية، باستشهاد فلسطينيين، في قصف طيران الاحتلال الحربي استهدف مركبة مدنية في منطقة أبو العجين شرق دير البلح وسط قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مدفعية الاحتلال منطقة المغراقة.
وأضافت أن قوات الاحتلال استهدفت منطقة الفخاري شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، كما أطلقت زوارق الاحتلال البحرية نيران رشاشاتها الثقيلة صوب ساحل خان يونس؛ مما أدى إلى استشهاد صياديْن اثنين، بالتزامن مع غارة شرق خان يونس.
واستُشهد ثلاثة مواطنين في قصف للاحتلال على منزل شمال مدينة رفح، وأصيب عدد من المواطنين إثر قصف الاحتلال لشقة في حي الجنينة شرقًا.
وأطلقت زوارق الاحتلال البحرية نيران رشاشاتها الثقيلة على شاطئ مدينة رفح.
وتُواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برًّا وبحرًا وجوًّا، منذ السابع من أكتوبر الماضي؛ مما أسفر عن استشهاد 29.692 مواطنًا، وإصابة 69.879 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض.