إسرائيل تقر بمقتل 5 جنود وإصابة 14 خلال يوم

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم (السبت)، سقوط 4 من جنوده خلال معارك في جنوب قطاع غزة، فيما لقي جندي خامس حتفه متأثراً بإصابة سابقة.
وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان، أن "4 جنود سقطوا في معارك جنوب القطاع، ولقي الجندي الخامس حتفه بعد إصابته بجروح خطيرة" وفقاً لـ"فرانس برس".
وبين أن 12 جندياً إسرائيلياً أصيبوا بجروح خطيرة في قطاع غزة، كما أصيب جنديان آخران بجروح خطيرة أيضاً جراء سقوط صاروخ مضاد للدروع قرب الحدود مع لبنان.
وارتفع عدد العسكريين الإسرائيليين الذين سقطوا منذ بدء الهجوم البري على غزة، إلى 97.