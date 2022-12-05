روسيا تشن هجوماً صاروخياً كثيفاً على أوكرانيا

وأوضح مسؤول أوكراني كبير أن صواريخ روسية سقطت على مبان في منطقة زابوريجيا بجنوب أوكرانيا؛ ما أدى إلى تدمير العديد من المنازل ومقتل شخصين على الأقل، وفقاً لـ"فرانس برس".