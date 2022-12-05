روسيا تشن هجوماً صاروخياً كثيفاً على أوكرانيا

أطلقت روسيا وابلاً جديداً من الصواريخ على أوكرانيا اليوم (الاثنين)، مما دفع السكان للاحتماء بالملاجئ في أنحاء البلاد مع تفعيل أنظمة الدفاع الجوي.
وأوضح مسؤول أوكراني كبير أن صواريخ روسية سقطت على مبان في منطقة زابوريجيا بجنوب أوكرانيا؛ ما أدى إلى تدمير العديد من المنازل ومقتل شخصين على الأقل، وفقاً لـ"فرانس برس".
واستهدفت القوات الروسية منشآت الطاقة الأوكرانية بشكل متزايد في الأسابيع الأخيرة، بينما تواجه انتكاسات في ساحة المعركة، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن ملايين الأوكرانيين مع حلول فصل الشتاء.