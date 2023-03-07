الجيش الأوكراني: قتلنا 155 ألف جندي روسي وتكبّدنا 9 آلاف دبابة ومدرعة!

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في أوكرانيا، أن الجيش قتل 154 ألفاً و830 جندياً روسيا في أوكرانيا خلال الفترة من 24 فبراير 2022 حتى 7 مارس 2023، من بينهم 1060 جندياً خلال أمس الإثنين فقط، حسبما أفادت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم" اليوم الثلاثاء.