الرئيس بوتين يلغي المؤتمر الصحفي السنوي الذي يعقده كل عام دون إبداء أي أسباب

أعلنت الحكومة الروسية أن الرئيس فلاديمير بوتين؛ ألغى المؤتمر الصحفي السنوي الذي يعقده كل عام دون إبداء أيّ أسبابٍ، وهو ما يحدث للمرة الأولى في عشر سنوات.