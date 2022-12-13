الرئيس بوتين يلغي المؤتمر الصحفي السنوي الذي يعقده كل عام دون إبداء أي أسباب

أعلنت الحكومة الروسية أن الرئيس فلاديمير بوتين؛ ألغى المؤتمر الصحفي السنوي الذي يعقده كل عام دون إبداء أيّ أسبابٍ، وهو ما يحدث للمرة الأولى في عشر سنوات.
لكن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف؛ أعرب عن أمله في "أن تُتاح الفرصة أمام الرئيس للحديث إلى الإعلام في نهاية المطاف".
ولم تذكر موسكو سبباً لإلغاء المؤتمر السنوي، لكن هذا القرار جاء وسط حالةٍ من القلق المتزايد تسيطر على الروسيين منذ قرار الرئيس بوتين غزو أوكرانيا في فبراير الماضي.
ومنذ ذلك الحين، تعاني القوات الروسية التي تنفّذ العمليات العسكرية في أوكرانيا خسائر فادحة على الأرض.