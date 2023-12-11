مندوبو 10 دول أعضاء بمجلس الأمن يزورون معبر رفح الحدودي مع غزة

ويشارك في الزيارة أكثر من عشرة سفراء لدول بينها روسيا والمملكة المتحدة التي امتنعت عن التصويت على مشروع القرار الداعي لوقف إطلاق النار، وغاب مندوب الولايات المتحدة التي استخدمت حق النقض "الفيتو" الأسبوع الماضي ضد مشروع قرار طرحته الإمارات، ومثله فعل مندوب فرنسا.