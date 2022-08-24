الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يواصل انتهاكه لأراضي الضفة الغربية

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن دولة الاحتلال تمارس أبشع أشكال الاستعمار بشكل علني لابتلاع الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأدانت الخارجية الفلسطينية، في بيان نشرته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية اليوم، استمرار قوات الاحتلال في ارتكابها للانتهاكات والجرائم ضد الفلسطينيين، عادةً ذلك ترجمة للسياسة الإسرائيلية لاستكمال عمليات تهويد القدس، وتكريس ضمها وفصلها عن محيطها الفلسطيني، وتنفيذ أطماع "إسرائيل" الاستعمارية بشكل عام.
ودعت المجتمع الدولي إلى إيجاد حل لوقف الأنشطة الاستيطانية كافة، ووقف التوسع الإسرائيلي في القدس والمناطق المصنفة (ج)، إضافة إلى وقف عمليات الهدم وجميع أشكال نظام الفصل العنصري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين، باعتبار ذلك أساساً لاستعادة الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.