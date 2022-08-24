الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يواصل انتهاكه لأراضي الضفة الغربية

وأدانت الخارجية الفلسطينية، في بيان نشرته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية اليوم، استمرار قوات الاحتلال في ارتكابها للانتهاكات والجرائم ضد الفلسطينيين، عادةً ذلك ترجمة للسياسة الإسرائيلية لاستكمال عمليات تهويد القدس، وتكريس ضمها وفصلها عن محيطها الفلسطيني، وتنفيذ أطماع "إسرائيل" الاستعمارية بشكل عام.