آخر تحديث من غزة.. 28,985 شهيداً غالبيتهم نساء وأطفال و68,883 مصاباً

وفي سياق متصل وفق وكالة وفا للأنباء، قالت مصادر طبية في قطاع غزة إن خروج مجمع ناصر في مدينة خان يونس جنوب القطاع عن الخدمة، يعد حكم إعدام على مئات آلاف الفلسطينيين في مدينتي خان يونس ورفح الذي يعتبر العمود الفقري للخدمات الصحية جنوب غزة.