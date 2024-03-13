"بوتين": روسيا مستعدة لخوض حرب نووية إذا تعرضت للتهديد

وفي مقابلة مع وكالة الإعلام والتلفزيون الروسي، قال "بوتين": "إن روسيا جاهزة لخوض حرب نووية على الصعيدين العسكري والفني، لكن ليس كل شيء يدفع في اتجاهها حاليًا"، وفقًا لـ"فرانس برس".