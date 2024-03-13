العالم
"بوتين": روسيا مستعدة لخوض حرب نووية إذا تعرضت للتهديد
لفت إلى أن أسبابها غير قائمة حاليًا
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الأربعاء)، استعداد بلاده لاستخدام الأسلحة النووية إذا تعرض وجود الدولة الروسية للتهديد.
وفي مقابلة مع وكالة الإعلام والتلفزيون الروسي، قال "بوتين": "إن روسيا جاهزة لخوض حرب نووية على الصعيدين العسكري والفني، لكن ليس كل شيء يدفع في اتجاهها حاليًا"، وفقًا لـ"فرانس برس".
وأضاف: "إذا أجرت أمريكا اختبارات نووية فقد تفعل روسيا الشيء نفسه، والترسانة النووية الروسية أكثر حداثة من أي ترسانة أخرى".
ونفى الرئيس الروسي وجود أي حاجة لاستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا.
وأعرب عن استعداده لخوض محادثات بشأن أوكرانيا، لكن شريطة أن تستند إلى الحقائق.