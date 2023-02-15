تراجع تأييد الأمريكيين لتزويد أوكرانيا بالأسلحة والمساعدة الاقتصادية

أظهر استطلاع جديد أجرته وكالة أمريكية أن التأييد بين الجمهور الأمريكي لتزويد أوكرانيا بالأسلحة والمساعدة الاقتصادية المباشرة، قد تراجع مع اقتراب الحرب من إتمام عامها الأول؛ بحسب ما أوردت "فرانس برس"، اليوم "الأربعاء".
وأفادت نتائج الاستطلاع بأن 48 في المئة يؤيدون تزويد الولايات المتحدة أوكرانيا بالسلاح؛ في انخفاض ملحوظ عن استطلاع مشابه جرى في مايو الماضي "أيار"، فيما يعارض 29 في المئة الدعم، بينما ذكر 22 في المئة أنهم لا يؤيدون ولا يعارضون.
وفي الاستطلاع الذي أُجْرِيَ في مايو 2022، أبدى 60 في المئة من الأمريكيين تأييدَهم إرسالَ أسلحة إلى أوكرانيا.