تراجع تأييد الأمريكيين لتزويد أوكرانيا بالأسلحة والمساعدة الاقتصادية

أظهر استطلاع جديد أجرته وكالة أمريكية أن التأييد بين الجمهور الأمريكي لتزويد أوكرانيا بالأسلحة والمساعدة الاقتصادية المباشرة، قد تراجع مع اقتراب الحرب من إتمام عامها الأول؛ بحسب ما أوردت "فرانس برس"، اليوم "الأربعاء".