"هجوم روسي" على بلدة أوكرانية والسلطات تُجلي سكان "فينيتسيا" بعد تضرر البنية التحتية

وأفادت تقارير بأن الروس أطلقوا ليلًا ما مجموعه 40 طائرة مسيرة هجومية على مناطق في أوكرانيا، مشيرة إلى أن الدفاعات الأوكرانية تمكّنت من إسقاط 30 طائرة من المجموع الكلي، داخل مناطق "أوديسا، وميكولايف، وفينيتسيا".