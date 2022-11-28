تسمح بتوجيه ضربات خلف الخطوط الروسية.. "البنتاغون" يدرس تزويد أوكرانيا بقنابل "دقيقة"

وأشار "كاراكو" أيضًا إلى أن "خروج الولايات المتحدة من أفغانستان أتاح توفير الكثير من القنابل التي يتم إسقاطها جوا، وهذه القنابل لا يمكن استخدامها بسهولة مع الطائرات الأوكرانية، ولكن في ظل ما نشهده الآن علينا أن نبحث عن طرق مبتكرة لتحويلها إلى القدرة على العمل".