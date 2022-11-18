كوريا الشمالية تُطلق صاروخاً عابراً للقارات يصل مداه للقارة الأمريكية

أطلقت كوريا الشمالية صاروخاً بالستياً عابراً للقارات هو الأحدث في سلسلة قياسية من عمليات الإطلاق الصاروخية في الأسابيع الأخيرة، في وقتٍ تتوقّع سول وواشنطن أن تكون بيونغ يانغ تستعد لإجراء تجربة نووية وشيكة. وسقط الصاروخ بحسب رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في البحر داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة لليابان غربي هوكايدو، دون وقوعٍ أضرارٍ بأيّ من السفن أو الطائرات.. ودانت واشنطن "بشدة" التجربة والمخاطر المحتملة على استقرار المنطقة.