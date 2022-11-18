كوريا الشمالية تُطلق صاروخاً عابراً للقارات يصل مداه للقارة الأمريكية

أطلقت كوريا الشمالية صاروخاً بالستياً عابراً للقارات هو الأحدث في سلسلة قياسية من عمليات الإطلاق الصاروخية في الأسابيع الأخيرة، في وقتٍ تتوقّع سول وواشنطن أن تكون بيونغ يانغ تستعد لإجراء تجربة نووية وشيكة. وسقط الصاروخ بحسب رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في البحر داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة لليابان غربي هوكايدو، دون وقوعٍ أضرارٍ بأيّ من السفن أو الطائرات.. ودانت واشنطن "بشدة" التجربة والمخاطر المحتملة على استقرار المنطقة.
أعلن جيش كوريا الجنوبية وخفر السواحل الياباني، الجمعة، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً باليستيا عابراً للقارات على ما يبدو، لكن عملية الإطلاق هذه باءت بالفشل، وفقاً لسول وطوكيو.
يأتي إطلاق الصاروخ بعد يومٍ من إطلاق بيونع يانغ صاروخاً أصغر، وتحذيرها من "ردود عسكرية أعنف" على تعزيز الولايات المتحدة وجودها الأمني في المنطقة.
وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، إن الصاروخ الذي أطلقته بيونغ يانغ "سقط على ما يبدو في البحر داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان" قرب جزيرة هوكايدو الشمالية، مشيراً إلى عدم ورود أنباءٍ عن وقوع أضرارٍ بأي سفن أو طائرات.
وأضاف كيشيدا "احتججنا بشدة لدى كوريا الشمالية التي تكرر الأعمال الاستفزازية بوتيرة غير مسبوقة، نؤكّد مجددا بشدة أن هذا أمرٌ غير مقبول إطلاقاً"، وتابع رئيس الوزراء "اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية يجب أن تنسق في شكلٍ وثيقٍ للعمل على النزع الكامل للسلاح النووي لكوريا الشمالية".