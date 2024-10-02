بعد أعنف هجوم صاروخي.. نتنياهو يتعهد بالرد على إيران ويهدد بردّ باستخدام مقاتلات "إف- 35"

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن العام الحالي سيشهد "نصرًا كاملًا" لإسرائيل؛ على حد وصفه؛ وذلك بعد الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف الأراضي الإسرائيلية.
ووجّه نتنياهو رسالة عبر منصة "إكس"، أرفق معها صورة بجانب مقاتلة "إف- 35"؛ مما يشير إلى احتمال استخدام هذه المقاتلات المتطورة في الرد الإسرائيلي المنتظر بحسب سكاي نيوز.
وكانت إيران قد أعلنت أنها أطلقت 200 صاروخ على إسرائيل؛ فيما وصف الجيش الإسرائيلي الهجوم بأنه تصعيد خطير، متوعدًا بردّ قوي ودقيق في الوقت المناسب.
وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن الثلاثاء، أنه سيختار وقتًا مناسبًا كي "نثبت قدراتنا الهجومية الدقيقة والمباغتة" بعد الهجوم الإيراني، وإن إسرائيل "أثبتت قدرتها على منع العدو من تحقيق أي شيء".