بعد أعنف هجوم صاروخي.. نتنياهو يتعهد بالرد على إيران ويهدد بردّ باستخدام مقاتلات "إف- 35"

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن الثلاثاء، أنه سيختار وقتًا مناسبًا كي "نثبت قدراتنا الهجومية الدقيقة والمباغتة" بعد الهجوم الإيراني، وإن إسرائيل "أثبتت قدرتها على منع العدو من تحقيق أي شيء".