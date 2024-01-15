كوريا الشمالية تطلق صاروخًا "فرط صوتي" يعمل بالوقود الصلب

أعلنت كوريا الشمالية الاثنين، نجاح اختبارها لصاروخ بالستي متوسط المدى يعمل بالوقود الصلب، وتفوق سرعته سرعة الصوت، دون أن يشكل تهديداً أمنياً للدول المجاورة.
وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية الاثنين، إن إطلاق الصاروخ كان يهدف للكشف عن قدرات طيران الرأس الحربي الذي تفوق سرعته سرعة الصوت، ويعمل بالوقود الصلب.
ولم تذكر وكالة الأنباء المركزية الكورية ما إذا كان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون كان حاضرًا في الاختبار الذي أكدت أنه جزء من برامج تطوير الأسلحة المعتادة في البلاد.
وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، إن مدى الصاروخ وصل لمسافة حوالي 1000 كيلومتر قبل أن يسقط في المياه بين شبه الجزيرة الكورية واليابان.
ويشكل استخدام هذا الصاروخ تطورًا جديدًا؛ لأن معظم الصواريخ التي تمتلكها كوريا الشمالية تعمل بالوقود السائل، وتحتاج إلى تزويدها بالوقود مرارًا على عكس الصواريخ التي تعتمد على الوقود الصلب.