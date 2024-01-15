كوريا الشمالية تطلق صاروخًا "فرط صوتي" يعمل بالوقود الصلب

ويشكل استخدام هذا الصاروخ تطورًا جديدًا؛ لأن معظم الصواريخ التي تمتلكها كوريا الشمالية تعمل بالوقود السائل، وتحتاج إلى تزويدها بالوقود مرارًا على عكس الصواريخ التي تعتمد على الوقود الصلب.