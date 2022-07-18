"لم تكبري يا ليز".. متحدثة الخارجية الروسية ترد على تصريح "إيقاف لافروف عند حده"

وكانت وزيرة الخارجية البريطانية، والمرشحة لرئاسة الوزراء، ليز تراس، قد أعلنت في وقت سابق، استعدادها لقاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في قمة مجموعة العشرين إذا ما تم انتخابها رئيسة للوزراء، حيث قالت: "أنا على استعداد لوقف سيرغي لافروف عند حده، وعلى استعداد للتحدث مباشرة إلى بوتين ودعوته إلى محادثة بمشاركة دول كبيرة مثل الهند وإندونيسيا".