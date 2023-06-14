مستوى قياسي.. الأمم المتحدة: عدد النازحين قسرًا حول العالم قفز إلى 110 ملايين

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم (الأربعاء)، بلوغ عدد اللاجئين والنازحين في العالم رقمًا قياسيًا، بزيادة نحو مليوني شخص شرّدتهم الحرب، التي اندلعت في السودان.
وأفادت الأمم المتحدة، في تقريرها السنوي، بأن عدد النازحين قسرًا حول العالم قفز إلى مستوى قياسي بلغ 110 ملايين شخص، وفقًا لـ"فرانس برس".
وأضافت أن الأوضاع في أوكرانيا والسودان تجبر الملايين على الفرار من ديارهم.
من جانبها، بيّنت المفوضية السامية للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين أن العدد الذي كان يبلغ 4.108 ملايين شخص في نهاية العام الماضي، ارتفع لنحو 19.1 مليونًا عما كان عليه في نهاية 2019، وهي زيادة غير مسبوقة.