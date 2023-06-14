مستوى قياسي.. الأمم المتحدة: عدد النازحين قسرًا حول العالم قفز إلى 110 ملايين

من جانبها، بيّنت المفوضية السامية للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين أن العدد الذي كان يبلغ 4.108 ملايين شخص في نهاية العام الماضي، ارتفع لنحو 19.1 مليونًا عما كان عليه في نهاية 2019، وهي زيادة غير مسبوقة.