بعدما فقدا الاتصال بالمجموعة.. إنقاذ شخصَيْن ضلا طريقهما أثناء رحلة سفاري بالأردن

تمكنت الفِرق المتخصصة في الدفاع المدني الأردني، بمساعدة مديرية الشرطة، من العثور على شخصَيْن، ضلا الطريق أثناء رحلة سفاري في وادي الهيدان بمحافظة مادبا وسط الأردن.
وبحسب صحيفة "الغد" الأردنية، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن الشخصَيْن فقدا الاتصال بالمجموعة التي كانا يرافقانها بمنطقة الهيدان بعد انفصالهما عن المجموعة.
وأضاف بأن فِرق البحث بذلت جهودًا كبيرة لمدة ساعات، قامت خلالها بتمشيط المنطقة لمسافات واسعة بمكان فقدان الشخصَيْن نظرًا لوعورة وصعوبة تضاريس المنطقة.
وأوضح أنه تم العثور على المفقودَيْن بحالة إرهاق وتعب عام، وتقديم الإسعافات اللازمة لهما، وتأمينهما إلى منطقة آمنة.
ووادي الهيدان هو وادٍ يقع في محافظة مادبا بالأردن على بعد 30 كم عن مدينة مادبا، ويعد أحد أهم نقاط الجذب السياحي؛ إذ توجد به أنواع كثيرة من الحياة البرية والحيوانات المتنوعة من ضباع وأرانب وثعالب، وهو ملجأ لأغلب الطيور المهاجرة؛ لطبيعة تكوينه، وكثرة المسطحات المائية فيه.