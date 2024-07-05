بعدما فقدا الاتصال بالمجموعة.. إنقاذ شخصَيْن ضلا طريقهما أثناء رحلة سفاري بالأردن

ووادي الهيدان هو وادٍ يقع في محافظة مادبا بالأردن على بعد 30 كم عن مدينة مادبا، ويعد أحد أهم نقاط الجذب السياحي؛ إذ توجد به أنواع كثيرة من الحياة البرية والحيوانات المتنوعة من ضباع وأرانب وثعالب، وهو ملجأ لأغلب الطيور المهاجرة؛ لطبيعة تكوينه، وكثرة المسطحات المائية فيه.