مع الحرمان من المياه.. "الأونروا": غزّة تتلقّى "9%" فقط من احتياجها اليومي للوقود

وأشار إلى أن جميع الآبار في رفح، وهي المصدر الوحيد للماء في المدينة، قد توقّفت عن ضخ المياه بسبب نفاد الوقود، مضيفًا أن مستشفى الأمل، التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني، أوقفت جميعَ خدماتها ما عدا الطوارئ، مع عدم وجود وقود لسيارات الإسعاف، مؤكدًا أن المساعدات الإنسانية يجب أن تُوزع بناء على الاحتياجات، لا الشروط التي تفرضها أطراف الصراع، إضافة إلى أن جميع عمليات الوكالة على حافة الانهيار الآن.