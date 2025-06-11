رئيسة بلدية لوس أنجلوس لـ "ترامب": أريد التحدث معك بشأن ما يحدث في شوارعنا

ودافع وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسث، عن نشر هذه القوات، مؤكدًا خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ أن الإجراء قانوني ويتماشى مع الدستور الأمريكي، موضحًا أن مهمة القوات تتركز على دعم وكلاء إنفاذ القانون للحفاظ على النظام العام في المدينة.