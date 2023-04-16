أزمة السودان تدخل يومها الثاني.. والجيش ينفي استيلاء "الدعم" على مقار "القيادة العامة"

تتواصل التطورات على الساحة السودانية في ثاني أيام الاشتباكات التي اندلعت أمس بين الجيش وقوات الدعم السريع، حيث أعلن الجيش السوداني، اليوم، أنه: "لا صحة لادعاء المتمردين باستيلائهم أو مجرد اقترابهم من أي من مقار القيادة العامة".