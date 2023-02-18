أمين عام الناتو: يجب إعطاء أوكرانيا كل ما تحتاج إليه لتتمكن من الانتصار على روسيا

توشك الحرب الروسية الأوكرانية على طي عامها الأول، ولا يزال الحل الدبلوماسي السياسي بعيد المنال، بين دعم غربي غير منقوص لكييف "علها تنتصر في الحرب كما يتمنون ويرغبون"، لما لها من تداعيات على القارة الأوروبية؛ في حين يواصل الدب الروسي "عمليته العسكرية" كما يحلو له أن يسميها بتصميم قوي على تغيير قواعد اللعبة ورسم معالم المرحلة المقبلة؛ محذرًا بين الفينة والأخرى من اشتباك أوسع مع الولايات المتحدة قد تصل إلى مستويات لا تُحمد عقباها وتُلقي بظلالها القاتمة على العالم بأسره من المناحي المختلفة.
وأعلنت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين السبت، أن فنلندا تعتزم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي في الوقت عينه مع السويد، على الرغم من عرقلة تركيا لانضمام السويد.
وقالت "مارين" خلال مؤتمر ميونيخ للأمن: "أرسلنا إشارة واضحة جدًّا إلى تركيا وأيضًا إلى المجر، التي لم تصادق بعد، بأننا نريد الانضمام إلى الناتو معًا؛ وذلك يصب في مصلحة الجميع".
وأضافت: "نريد الانضمام إلى الناتو مع السويد، في الوقت نفسه، ليس فقط لأننا جيران وخير شركاء؛ بل أيضًا بسبب قضايا ملموسة جدًّا لا سيما التخطيط الأمني للناتو في كل أنحاء الشمال".
وقال مسؤولون بالحكومة المحلية: إن دوي انفجارين سُمِعَ في مدينة بغرب أوكرانيا إذ تعرضت البلاد لهجوم صاروخي روسي جديد؛ بينما قيّدت عدة مناطق إمدادات الكهرباء كإجراء احترازي تحسبًا لضربات محتملة تستهدف الشبكة.
وقال حاكم منطقة خميلنيتسكي: إن دويّ انفجارين سُمِعَ في المدينة التي تقع على بعد 274 كيلومترًا غربي كييف.
ويؤكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ في كلمته في مؤتمر ميونيخ الأمني السبت، أنه يجب على الحلفاء تزويد أوكرانيا بما تحتاج إليه لهزيمة روسيا بينما تطالب بمزيد من الأسلحة.
وسيقول ستولتنبرغ في هذا الاجتماع الذي يحضره عدد كبير من قادة العالم: "يجب أن نعطي أوكرانيا ما تحتاج إليه لتنتصر، وتكون دولة مستقلة ذات سيادة في أوروبا"؛ حسب مقتطفات من خطابه اطلعت عليها وكالة "فرانس برس".
ويشدد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في خطاب أمام مؤتمر ميونيخ للأمن يلقيه السبت، على وجوب تعلم الدرس بعدما كشف الغزو الروسي لأوكرانيا المَخاطر التي تهدد أوروبا جراء اعتمادها المفرط على أنظمة استبدادية.