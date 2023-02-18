أمين عام الناتو: يجب إعطاء أوكرانيا كل ما تحتاج إليه لتتمكن من الانتصار على روسيا

توشك الحرب الروسية الأوكرانية على طي عامها الأول، ولا يزال الحل الدبلوماسي السياسي بعيد المنال، بين دعم غربي غير منقوص لكييف "علها تنتصر في الحرب كما يتمنون ويرغبون"، لما لها من تداعيات على القارة الأوروبية؛ في حين يواصل الدب الروسي "عمليته العسكرية" كما يحلو له أن يسميها بتصميم قوي على تغيير قواعد اللعبة ورسم معالم المرحلة المقبلة؛ محذرًا بين الفينة والأخرى من اشتباك أوسع مع الولايات المتحدة قد تصل إلى مستويات لا تُحمد عقباها وتُلقي بظلالها القاتمة على العالم بأسره من المناحي المختلفة.