الجامعة العربية تؤكّد حرصها على تطوير العلاقات الصينية لتحقيق المصالح المشتركة

وقالت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، في كلمتها بافتتاح الدورة التاسعة لندوة الحوار بين الحضارتين العربية والصينية، في إطار البرنامج التنفيذي لمنتدى التعاون العربي - الصيني "2020-2022م"، عبر الاتصال المرئي، اليوم: إن انعقاد هذه الندوة تأتي أهميتها من خلال محاورها: تعزيز الحوار بين الحضارتين الصينية والعربية، وتعميق التواصل الحضاري، ودفع التواصل البشري في إطار مبادرة "الحزام والطريق"، ودعم فرص التعاون بين الثقافات المختلفة، واحترام الهويات الثقافية الحضارية المتنوعة، وكذلك تعزيز التشاور من أجل التوصل إلى رؤية مشتركة لتحديات المستقبل.