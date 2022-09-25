"الحصيلة الحقيقية قد تكون أكبر".. إيران: 41 شخصًا قُتلوا في الاحتجاجات

أفادت حصيلة رسمية اليوم الأحد، تشمل متظاهرين وعناصر أمن، بمقتل 41 شخصًا منذ بدء الاحتجاجات في إيران إثر وفاة الشابة مهسا أميني بعد ثلاثة أيام من توقيفها في طهران بتهمة "ارتداء ملابس غير لائقة".