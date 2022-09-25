"الحصيلة الحقيقية قد تكون أكبر".. إيران: 41 شخصًا قُتلوا في الاحتجاجات

أفادت حصيلة رسمية اليوم الأحد، تشمل متظاهرين وعناصر أمن، بمقتل 41 شخصًا منذ بدء الاحتجاجات في إيران إثر وفاة الشابة مهسا أميني بعد ثلاثة أيام من توقيفها في طهران بتهمة "ارتداء ملابس غير لائقة".
والحصيلة الحقيقية قد تكون أكبر؛ إذ أعلنت منظمة "حقوق الإنسان في إيران" غير الحكومية، ومقرها أوسلو، مقتل 54 متظاهرًا على الأقل في الحملة القمعية، وفقًا لـ"فرانس برس".
من ناحيتها، حمَّلت وزارة الخارجية الإيرانية عدوها اللدود الولايات المتحدة مسؤولية الاضطرابات.
وذكرت أن "المحاولات الرامية إلى المساس بالسيادة الإيرانية لن تمرَّ من دون رد"، وفقًا لوكالة "إرنا".
ونُظّمت تظاهرات دعمًا للاحتجاجات في إيران في دول عدة، من بينها كندا والولايات المتحدة وتشيلي وفرنسا وبلجيكا وهولندا والعراق.