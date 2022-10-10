اجتماع طارئ في الأمم المتحدة.. واتهامات متبادلة بين موسكو وكييف

وأثارت تلك الخطوة انتقادات عارمة، وتأكيدات دولية أن هذا القرار لن يغيِّر شيئًا على الصعيد الدولي، ولاسيما أنه لاغٍ، ويعارض القوانين الدولية، ولاسيما أن الاستفتاءات التي أُجريت في تلك المناطق جرت تحت "ضغط الاحتلال الروسي".