اجتماع طارئ في الأمم المتحدة.. واتهامات متبادلة بين موسكو وكييف

تبادلت موسكو وكييف الاتهامات خلال اجتماع طارئ للجمعية العامة اليوم الثلاثاء للبحث في ضم موسكو أربع مناطق أوكرانية، هي لوغانسك ودونيتسك وزابورييجيا وخيرسون، وفقًا لـ"العربية نت".
وتفصيلاً، اتهم سيرغي كيسليتسيا، سفير أوكرانيا لدى الأمم المتحدة، روسيا بأنها "دولة إرهابية"، وقال بعد الهجمات الصاروخية التي شنتها روسيا على مدن أوكرانية عدة: "أثبتت روسيا مرة أخرى أنها دولة إرهابية؛ ينبغي ردعها بأشد الوسائل الممكنة".
واتهم السفير الأوكراني روسيا بالسعي لتدمير الأمم المتحدة، ومحاولة إعادة إحياء العقيدة السوفييتية، مشيرًا إلى أن العقيدة الروسية تعارض ميثاق الأمم المتحدة.
وبشأن هجمات الاثنين قال مندوب أوكرانيا بالأمم المتحدة إن الاعتداءات التي شنتها روسيا تكشف عن وجهها الحقيقي.
وفي المقابل، اتهم المندوب الروسي في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا نظام كييف بأنه لا يريد السماح لسكان دونباس بتقرير مصيرهم، وقال إن نظام كييف يقمع 40% من سكان أوكرانيا المتحدثين بالروسية.
وطالب المندوب الروسي بإجراء اقتراع سري بدلاً من تصويت علني على محاولات لإدانة "ضم" مناطق أوكرانية.
يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صدَّق على اتفاقية انضمام المناطق الأوكرانية الأربع إلى روسيا الأسبوع الماضي.
وأتى تصديق بوتين بعد إقرار مجلس الاتحاد الروسي بالإجماع الثلاثاء الماضي ضم مناطق لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا الأوكرانية إلى روسيا.
وكان بوتين قد أعلن في 30 سبتمبر في احتفال حاشد بالساحة الحمراء في موسكو قرار الضم، ووقَّع ممثلو تلك المناطق على المراسيم، على وقع التصفيق الحار.
وأثارت تلك الخطوة انتقادات عارمة، وتأكيدات دولية أن هذا القرار لن يغيِّر شيئًا على الصعيد الدولي، ولاسيما أنه لاغٍ، ويعارض القوانين الدولية، ولاسيما أن الاستفتاءات التي أُجريت في تلك المناطق جرت تحت "ضغط الاحتلال الروسي".