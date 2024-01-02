ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ "88" يومًا على غزة إلى "22185"

ارتفع عددُ الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمرّ على قطاع غزة، لليوم الـ"88" على التوالي؛ إلى "22185"، والجرحى إلى "57057"، معظمهم من الأطفال والنساء.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية: إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت خلال الساعات الـ24 الماضية "15" مجزرة بحقّ عائلات فلسطينية بأكملها، راح ضحيتها "207" من الشهداء و"388" جريحًا.
وأكّدت أنّ الوضعَ الصحي في مستشفيات القطاع حَرِجٌ للغاية مع استمرار عمليات القصف الإسرائيلي، وعدم قدرتها على توفير العلاج المناسب، ونفاد الوقود المشغل للمولدات الكهربائية في المستشفيات.