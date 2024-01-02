ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ "88" يومًا على غزة إلى "22185"

ارتفع عددُ الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمرّ على قطاع غزة، لليوم الـ"88" على التوالي؛ إلى "22185"، والجرحى إلى "57057"، معظمهم من الأطفال والنساء.