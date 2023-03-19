بوتين في أوكرانيا لأول مرة منذ العملية العسكرية الروسية

وأضاف المكتب الصحافي للكرملين، أن الرئيس الروسي تفقّد عدداً من مرافق المدينة، وتحدّث مع السكان المحليين، مشيراً إلى أن الرئيس بوتين وصل إلى مدينة ماريوبول على متن مروحية، ثم قاد سيارة مرّ بها بمناطق عدة في المدينة، توقف فيها، وتحدّث الرئيس الروسي في حي "نيفسكي" مع سكان المدينة، وبدعوة من إحدى العائلات، زار بوتين منزلهم.