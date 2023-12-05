الأمم المتحدة تقول إنه "من المستحيل" إنشاء "مناطق آمنة" في غزة

وقال الناطق باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) جيمس إلدر لصحافيين في جنيف عبر رابط فيديو من القاهرة: "إن ما يسمى بالمناطق الآمنة... غير منطقية وغير ممكنة، وأعتقد أن السلطات على علم بذلك".