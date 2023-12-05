الأمم المتحدة تقول إنه "من المستحيل" إنشاء "مناطق آمنة" في غزة

قالت الأمم المتحدة الثلاثاء إنه "من المستحيل" إنشاء ما يسمى بمناطق آمنة يفر إليها المدنيون داخل قطاع غزة وسط حملة القصف الإسرائيلية.
وقال الناطق باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) جيمس إلدر لصحافيين في جنيف عبر رابط فيديو من القاهرة: "إن ما يسمى بالمناطق الآمنة... غير منطقية وغير ممكنة، وأعتقد أن السلطات على علم بذلك".
وأضاف: "لا يمكن أن تكون هذه المناطق آمنة ولا إنسانية عندما تعلن من جانب واحد".
وتابع إلدر الذي أمضى أياماً عدة في قطاع غزة: "أعتقد أنه أمر قاسٍ ويظهر عدم مبالاة تجاه الأطفال والنساء في غزة" واصفاً الوضع بأنه "مروع" و"مقلق".