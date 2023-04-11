الحكومة اليمنية والحوثيون يتبادلون 880 أسيراً الخميس

وكانت الحكومة والحوثيون أعلنوا الشهر الماضي أنّهم توصّلوا خلال مفاوضات في برن إلى اتّفاق على تبادل أكثر من 880 أسيراً، في بادرة أمل جديدة مع تسارع الجهود لإنهاء الحرب.