الحكومة اليمنية والحوثيون يتبادلون 880 أسيراً الخميس

أعلن المتحدث الرسمي باسم الوفد الحكومي اليمني في مفاوضات الأسرى والمختطفين ماجد فضائل، اليوم (الثلاثاء)، أنّ عملية تبادل الأسرى المتفق عليها مع الحوثيين ستبدأ الخميس المقبل وتستمر لثلاثة أيام.
وقال "فضائل" عبر "تويتر": "اكتملت كل الترتيبات لتنفيذ عملية التبادل المتفق عليها، والتنفيذ سيبدأ 13 أبريل 2023".
وأضاف: "سيكون أول يوم من عملية التبادل عبر رحلات طيران متبادلة للصليب الأحمر بين عدن صنعاء، وصنعاء وعدن".
وكانت الحكومة والحوثيون أعلنوا الشهر الماضي أنّهم توصّلوا خلال مفاوضات في برن إلى اتّفاق على تبادل أكثر من 880 أسيراً، في بادرة أمل جديدة مع تسارع الجهود لإنهاء الحرب.