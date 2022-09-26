موسكو: إسقاط "مُسَيَّرات انتحارية" أوكرانية قرب "زابوريجيا"

وأفادت تقارير إعلامية روسية بتعرض مدينة خيرسون، التي تسيطر عليها روسيا، لقصف صاروخي أوكراني؛ مشيرة إلى أن القصف أصاب فندقًا في المدينة، وأوقَعَ خسائر بشرية.