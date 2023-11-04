"الأونروا" تعلن مقتل 72 من كوادرها في العدوان الإسرائيلي على غزة

وأكدت "الأونروا" أن هذا العدد هو أكبر عدد يُسجَّل في عُمال الأمم المتحدة في وقتٍ قصيرٍ من النزاع، لافتة إلى أن 50 مؤسسة تابعة لها تعرَّضت للضرر بفعل القصف الإسرائيلي، منها مدارس ومراكز لجوء لجأ إليها مئات النازحين والمنكوبين بفعل القصف الإسرائيلي المكثّف على قطاع غزة.