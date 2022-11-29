اتفاق أوروبي لتشديد قواعد البيع عبر الإنترنت لحماية المستهلكين

ومن المقرر أن يتحمّل تجار التجزئة عبر الإنترنت، وكذلك الشركات في سلسلة التوريد، مزيداً من المسؤولية عن المنتجات التي تُباع عبر الإنترنت، وفقاً لـ "اتفاق سياسي مؤقت" تم التوصل إليه في وقتٍ متأخر من يوم الإثنين.