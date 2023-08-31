مجلس الأمن يمدّد مهمة حفظ السلام في لبنان لمدة عام

صوّت مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، اليوم "الخميس"، لصالح تمديد مهمة حفظ السلام المستمرّة منذ فترة طويلة في لبنان لمدة عام آخر، بعد التوصُّل إلى حلّ وسط بين فرنسا والولايات المتحدة بشأن صياغة تتعلّق بحرية حركة قوات الأمم المتحدة؛ بحسب ما أفادت "رويترز".
وأعرب وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال في لبنان، عبد الله بو حبيب، الأسبوع الماضي؛ عن رفض بلاده الصيغةَ المتداولة لمسودة مشروع قرار الأمم المتحدة لتمديد ولاية قوة "اليونيفيل"، لتجاهلها ضرورة تنسيق القوة لعملياتها مع الحكومة.
وتتواجد قوة "اليونيفيل" في لبنان منذ عام 1978، وتضمّ نحو 10 آلاف جندي، وتنتشر في جنوب البلاد، للفصل بين إسرائيل ولبنان.