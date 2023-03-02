"بلينكن" يدعو مجموعة العشرين إلى الضغط على روسيا لإنهاء حربها على أوكرانيا

دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم (الخميس)، مجموعة العشرين إلى الضغط على روسيا؛ لإنهاء حربها العدوانية في أوكرانيا، وسحب قواتها من أجل السلام والاستقرار الاقتصادي العالمي.
وقال "بلينكن" في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في نيودلهي: "للأسف، طغت مرة أخرى على هذا الاجتماع الحرب الروسية غير المبررة على أوكرانيا"، وفقًا لـ"فرانس برس".
وأشار إلى أن الولايات المتحدة حتى وهي تلتفّ حول أوكرانيا، فإنها تبقى منتبهة للتحديات العالمية.
واعتبر الوزير الأمريكي أنه من الواجب على مجموعة العشرين أن تتحدث بشأن تمديد وتوسيع اتفاق البحر الأسود للحبوب؛ لتعزيز الأمن الغذائي للمستضعفين.
وبيّن أنه على روسيا مرة أخرى أن توافق على المبادرة قبل انتهائها في 18 مارس، بينما تتجاوز صادراتها من الحبوب والأغذية مستويات ما قبل الغزو.