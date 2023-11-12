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برًّا وبحرًا وجوًّا.. قصف إسرائيل يتواصل على غزة لليوم الـ37 والشهداء بالعشرات

فيما انتشلت طواقم الإسعاف و"المدني" جثامين 4 شهداء من منزلهم الذي استُهدف فجرًا