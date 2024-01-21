عدد شهداء غزة يتجاوز 25 ألفاً.. مآسٍ جديدة يحملها اليوم الـ 107 للعدوان

استُشهد وأصيب عشرات المواطنين، اليوم الأحد، من جرّاء استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ 107 على التوالي، فيما اكدت "الصحة الفلسطينية"، اليوم، أن عدد الشهداء من جرّاء القصف الإسرائيلي على غزة تجاوز 25 ألفاً.
ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قالت مصادر محلية، إن ثلاثة مواطنين استُشهدوا من جرّاء قصف طائرات الاحتلال المركبة التي كانوا يركبونها في سوق اليرموك بمدينة غزة.
وأفادت مصادر طبية، باستشهاد وإصابة عدد من المواطنين من جرّاء استهداف طائرات الاحتلال الحربية منزلاً في حي الزيتون، شرق مدينة غزة.
وأضافت أن عدداً من الشهداء ارتقوا وأُصيب آخرون برصاص قناصة الاحتلال في منطقة الكتيبة جنوب غرب مدينة غزة
وقصفت مدفعية الاحتلال حي المنارة في خان يونس جنوبي قطاع غزة، وشنّت طائرات الاحتلال غارات على مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.
كما استُشهد مواطن وأُصيب آخرون، في قصفٍ لطائرات حربية استهدف حي الأمل غرب خان يونس، جنوب قطاع غزة، كما قصفت الزوارق الحربية سواحل مدينتَي دير البلح، وخان يونس في قطاع غزة.
وقال شهود عيان إن مدفعية الاحتلال تواصل منذ عدة ساعات قصف محيط مستشفى ناصر في خان يونس جنوب قطاع غزة، كما واصلت قوات الاحتلال تدمير المربعات السكنية وسط وشرق خان يونس.
وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 25 الف شهيد، وقرابة 36 ألف مصاب أغلبيتهم من النساء والأطفال.