عدد شهداء غزة يتجاوز 25 ألفاً.. مآسٍ جديدة يحملها اليوم الـ 107 للعدوان

استُشهد وأصيب عشرات المواطنين، اليوم الأحد، من جرّاء استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ 107 على التوالي، فيما اكدت "الصحة الفلسطينية"، اليوم، أن عدد الشهداء من جرّاء القصف الإسرائيلي على غزة تجاوز 25 ألفاً.