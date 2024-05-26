الحياة تعود لمعبر رفح من جديد.. 200 شاحنة مساعدات تتجه إلى غزة

انطلقت نحوُ 200 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية اليوم الأحد من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم قبل دخولها إلى قطاع غزة.
ونقل موقع RT عن وسائل إعلام مصرية، أن الحركة عادت داخل معبر رفح مرة أخرى بعد توقفها؛ خصوصًا بعد سيطرة جيش الاحتلال على المعبر من الجانب الفلسطيني.
وأشار إلى أن الشاحنات تحمل على متنها العديد من المساعدات الغذائية والدوائية؛ فضلًا عن تحرك 4 شاحنات من الوقود لإمداد القطاعات الطبية والمستشفيات داخل القطاع.
وأكد الموقع أن شاحنة واحدة تحمل ما بين 15 إلى 20 طنًّا من المساعدات.
وذكر أن وكالة "الأونروا" أعلنت في وقت سابق أنه لا يوجد بحوزتها أي مساعدات إنسانية لتوزيعها على السكان في قطاع غزة.