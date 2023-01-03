روسيا تعلن القضاء على 400 جندي أوكراني

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم (الثلاثاء)، أن "قواتها قضت على 400 جندي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية في ضربات نفذت على عدة محاور".
وأوضحت الوزارة أنها "دمرت مجموعتين من مجموعات التخريب والاستطلاع التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في بلدتي نوفوسيلوفسكوي وتابايفكا في منطقة خاركوف"، وفقاً لـ"سبوتنيك".
وبينت أن "المدفعية الروسية والراجمات الثقيلة هاجمت أربع مفارز هجومية تابعة للقوات المسلحة لأوكرانيا في مناطق تشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية ونوفوسادوفوي وسيريبريانكا وغريغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وذكرت الوزارة أنها دمرت "قاذفتين لأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة هيمارس أمريكية الصنع، وأربع قاذفات صواريخ تشيكية الصنع من طراز أر إم 70 فامباير، وأكثر من 800 صاروخ للراجمات، وست مركبات عسكرية".