كوريا الشمالية تُطلق صاروخاً باليستياً باتجاه بحر اليابان

وفي وقت تدهورت العلاقات بين الكوريتين إلى أدنى مستوى، عزّزت سيول وواشنطن تعاونهما الدفاعي رداً على ذلك، وخصوصاً عبر تنظيم تدريبات عسكرية مشتركة، باستخدام أكثر الأسلحة الجوية والإستراتيجية تطورا.