كوريا الشمالية تُطلق صاروخاً باليستياً باتجاه بحر اليابان

أطلقت كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً في بحر الشرق المعروف أيضا ببحر اليابان، بحسب ما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء؛ نقلاً عن هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية.
بدورهم، أشار خفر السواحل اليابانيون إلى إطلاق الصاروخ وفق ما نقلت وكالة كيودو، في وقتٍ عزّزت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تعاونهما الدفاعي مع تصاعد التوتر بين سيول وبيونغ يانغ.
وقال الجيش الكوري الجنوبي، إنه لا يزال يحلل نوع الصاروخ الذي تمّ إطلاقه، بحسب يونهاب.
يأتي إطلاق الصاروخ بعد أقل من أسبوع من إشراف كيم جونغ أون شخصياً على إطلاق أحدث صاروخ باليستي كوري شمالي عابر للقارات من طراز "هواسونغ-18".
وفي وقت تدهورت العلاقات بين الكوريتين إلى أدنى مستوى، عزّزت سيول وواشنطن تعاونهما الدفاعي رداً على ذلك، وخصوصاً عبر تنظيم تدريبات عسكرية مشتركة، باستخدام أكثر الأسلحة الجوية والإستراتيجية تطورا.
وعقد الحليفان الثلاثاء في سيول أول اجتماع للمجموعة الاستشارية النووية، وأعلنا أن غوّاصة أمريكية سترسو في ميناء بوسان للمرة الأولى منذ 1981.
وتزامن إطلاق الصاروخ أيضاً مع ترجيح واشنطن، الثلاثاء، أن بيونغ يانغ تعتقل جندياً أمريكياً بعدما عبر الحدود "دون إذن".