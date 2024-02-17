غزة.. حصيلة العدوان تصل إلى "28858" شهيدًا و"68677" إصابة

ارتكب جيشُ الاحتلال 9 مجازر خلال الـ24 ساعة الأخيرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها "83" شهيدًا، و"125" إصابة، لترتفع حصيلة العدوان منذ السابع من أكتوبر إلى "28858" شهيدًا، و"68677" إصابة.