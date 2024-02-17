غزة.. حصيلة العدوان تصل إلى "28858" شهيدًا و"68677" إصابة

ارتكب جيشُ الاحتلال 9 مجازر خلال الـ24 ساعة الأخيرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها "83" شهيدًا، و"125" إصابة، لترتفع حصيلة العدوان منذ السابع من أكتوبر إلى "28858" شهيدًا، و"68677" إصابة.
وأوضحت وزارة الصحة في غزة أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلالُ وصولَ طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.
وكانت جرائم الاحتلال تواصلت على قطاع غزة برًّا وبحرًا وجوًّا لليوم الـ134 على التوالي.
وقصفت طائراتُ الاحتلال ثلاثةَ منازل في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ومنزلين في حي الصبرة وسط المدينة؛ ما أدى إلى ارتقاء 10 شهداء وإصابة 20 آخرين، وجرى نقلهم إلى مستشفيَي المعمداني والشفاء في المدينة.
وفي رفح شنّت طائراتُ الاحتلال ثلاثَ غارات على مخيم الشابورة وسط المدينة؛ ما أدّى إلى استشهاد ستة أفراد وإصابة تسعة آخرين، فيما قصفت مدفعيةُ الاحتلال المناطقَ الشرقية والحدودية الجنوبية.
وتُواصل قواتُ الاحتلال حصارَها لمستشفى ناصر بخان يونس في غزّة، وسط انقطاع التيّار الكهربائي وتوقّف المولّدات عن العمل جراء نفاد الوقود؛ ما أدّى إلى وفاة خمسة مرضى.