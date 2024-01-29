فيديو.. مشاهد جديدة لمعتقلين فلسطينيين معصوبي الأعين وحفاة وبحالة مزرية

في صورة جديدة لهمجية قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين، أظهرت مشاهد مجموعةً من الفلسطينيين المعتقلين لدى الجيش الإسرائيلي وهم يجلسون على الأرض بحالة مزرية قرب الحدود مع غزة.
وبحسب تقرير لشبكة "CNN"، كان هناك أكثر من 20 رجلاً يجلسون على الأرض، معصوبي الأعين وحفاة الأقدام، وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم، في حين وقف جنود إسرائيليون مُقنّعون للحراسة.
وقال التقرير: إنه تم رصد المشهد يوم السبت الماضي، ويظهر الإرهاق على بعض الرجال الذين تساقطت رؤوسهم إلى الأمام وتمايلوا أثناء محاولتهم البقاء جاثين.
ووفق ما نقلت "روسيا اليوم" كان الرجال حفاة ويبدو أنهم لا يرتدون سوى مآزر بيضاء للاستعمال مرة واحدة، على الرغم من وصول درجة الحرارة إلى 10 درجات مئوية.
من جهته، زعم جيش الاحتلال أن هؤلاء الرجال "يُشتبه بقيامهم بنشاط إرهابي، وتم اعتقالهم في غزة ونقلهم إلى الأراضي المحتلة لمزيد من الاستجواب".