فيديو.. مشاهد جديدة لمعتقلين فلسطينيين معصوبي الأعين وحفاة وبحالة مزرية

وبحسب تقرير لشبكة "CNN"، كان هناك أكثر من 20 رجلاً يجلسون على الأرض، معصوبي الأعين وحفاة الأقدام، وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم، في حين وقف جنود إسرائيليون مُقنّعون للحراسة.