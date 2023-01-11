إيران.. حكمٌ بالإعدام في حق شخص جديد لمشاركته في الانتفاضة

وتشهد إيران منذ 16 سبتمبر احتجاجات إثر وفاة أميني (22 عامًا) بعد ثلاثة أيام من توقيفها من جانب شرطة الأخلاق لعدم التزامها بالقواعد الصارمة للباس في إيران.