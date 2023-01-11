إيران.. حكمٌ بالإعدام في حق شخص جديد لمشاركته في الانتفاضة

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، الثلاثاء، إصدار حكمٍ جديدٍ بالإعدام في حق شخصٍ على خلفية ضلوعه في الاحتجاجات التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني.
وتشهد إيران منذ 16 سبتمبر احتجاجات إثر وفاة أميني (22 عامًا) بعد ثلاثة أيام من توقيفها من جانب شرطة الأخلاق لعدم التزامها بالقواعد الصارمة للباس في إيران.
وأفاد موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية عن صدور حكم بإعدام جواد روحي؛ بعد إدانته بتهم "الإفساد في الأرض" و"تدمير وإحراق الممتلكات العامة."
ويرفع الحكم الجديد إجمالي عدد أحكام العقوبة القصوى الصادرة في قضايا متصلة بالاحتجاجات إلى 18، تمّ تنفيذ أربعة منها، بينما صادقت المحكمة العليا على حكمَيْن آخرَيْن.