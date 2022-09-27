احتجاجات إيران تتصاعد.. 75 قتيلاً واعتقال ابنة الرئيس الأسبق "رفسنجاني"

وفي سنندج عاصمة محافظة كردستان في غرب إيران التي تنحدر منها أميني صعدت نساء إلى سقوف السيارات لتمزيق حجابهن أمام حشود كانت تصفق، في مشاهد نشرتها منظمة "إيران هيومن رايتس"، ومقرها في أوسلو، لا تُظهر وجودًا للشرطة في المكان.