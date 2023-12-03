للمساعدة في تحرير الأسرى الإسرائيليين.. بريطانيا تعلن تسيير رحلات جوية استطلاعية فوق غزة

أعلنت بريطانيا، الأحد، أنها ستجري رحلات جوية استطلاعية فوق الأراضي المحتلة وغزة، كجزء من جهود تحرير الأسرى لدى حركة حماس في القطاع.
وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن طائرات المراقبة "ستكون غير مسلحة ولن يكون لها دور قتالي، وستكون مهمتها فقط تحديد مواقع الأسرى".
وأضافت الوزارة في بيان وفق سكاي نيوز عربية: "المعلومات المتعلقة بتحرير الأسرى فقط هي التي ستنقل إلى السلطات المختصة المسؤولة عن هذه المهمة".
وستجري الرحلات الجوية فوق شرق البحر المتوسط، بما في ذلك في المجال الجوي فوق الأراضي المحتلة وغزة.
وقالت وزارة الدفاع إن الحكومة "تعمل مع الشركاء في أنحاء المنطقة لتأمين إطلاق سراح الأسرى، بما في ذلك المواطنين البريطانيين، منذ 7 أكتوبر.
وأضافت: "سلامة المواطنين البريطانيين أولويتنا القصوى".
وأفرجت حماس عن عشرات الأسرى خلال أسبوع من الهدنة مع إسرائيل، انتهى الجمعة، ولا زالت تحتفظ بأكثر من 130 آخرين.
ونشرت بريطانيا قوات لها في شرق البحر المتوسط، في الأسبوع التالي لـ 7 أكتوبر، وأرسلت طائرات سلاح الجو الملكي وسفن البحرية الملكية إلى المنطقة.
والأسبوع الماضي أعلنت بريطانيا أنها سترسل واحدة من أكثر سفنها الحربية فتكًا إلى منطقة الخليج، بهدف "ردع التهديدات المتزايدة للشحن البحري من إيران وأذرعها في المنطقة".