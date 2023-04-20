للمرة الأولى منذ الغزو الروسي.. أمين عام "الناتو" يزور العاصمة الأوكرانية

وصل الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، اليوم (الخميس)، إلى العاصمة الأوكرانية كييف، في زيارة غير معلنة هي الأولى له منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير 2022.