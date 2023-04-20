للمرة الأولى منذ الغزو الروسي.. أمين عام "الناتو" يزور العاصمة الأوكرانية

وصل الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، اليوم (الخميس)، إلى العاصمة الأوكرانية كييف، في زيارة غير معلنة هي الأولى له منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير 2022.
وقال مسؤول في "الناتو": "إن الأمين العام للناتو موجود في أوكرانيا، وسننشر المزيد من المعلومات في أقرب فرصة".
ونشرت الكثير من وسائل الإعلام صورا لـ"ستولتنبرغ"، وسط كييف أمام نصب تذكاري لجنود سقطوا في المعارك، وفقًا لـ"فرانس برس".
وتأتي الزيارة بعد 14 شهرًا على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، وقبيل هجوم أوكراني مضاد متوقع، وتعهّد "الناتو" بالوقوف إلى جانب أوكرانيا في حربها ضد روسيا.