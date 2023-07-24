الجزائر تعلن ارتفاع عدد الوفيات إلى 34 شخصًا بينهم جنود بسبب حرائق الغابات

وتفصيلاً، قالت السلطات إن نحو 8 آلاف من أفراد فرق الإطفاء يشاركون في جهود إخماد الحرائق وفتحت تحقيقًا قضائيًا للوقوف على الأسباب، فيما أوضحت وزارة الداخلية أنها تواصل عمليات الإطفاء في مناطق بومرداس والبويرة وتيزي وزو وجيجل وبجاية وسكيكدة، حيث أجلي نحو 1500 شخص حتى الآن.