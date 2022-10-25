روسيا توسع قائمة ممثلي الدول الأوروبية الممنوعين من دخول أراضيها

وقالت الوزارة في بيان: "ردًّا على الإجراءات غير الودية، تم توسيع قائمة ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي وفقًا للقانون الفيدرالي ممنوعة من دخول أراضي دولتنا"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".