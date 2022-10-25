العالم

روسيا توسع قائمة ممثلي الدول الأوروبية الممنوعين من دخول أراضيها

يشمل الحظر ممثّلي الهياكل التجارية لإنتاج الأسلحة
وزارة الخارجية الروسية
وزارة الخارجية الروسية
سبق
سبق

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم "الثلاثاء"، توسيع قائمة ممثلي الدول الأوروبية الممنوعين من دخول أراضيها؛ وذلك ردًّا على الإجراءات "أحادية الجانب غير الشرعية" من جانب الاتحاد الأوروبي، عقب ضم 4 مناطق أوكرانية إلى روسيا.

وقالت الوزارة في بيان: "ردًّا على الإجراءات غير الودية، تم توسيع قائمة ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي وفقًا للقانون الفيدرالي ممنوعة من دخول أراضي دولتنا"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".

وبيّنت أن الحظر يشمل ممثلي الهياكل التجارية الأوروبية لإنتاج الأسلحة والمعدات العسكرية المشاركة في توريد منتجاتها إلى أوكرانيا.

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