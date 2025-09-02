"ترامب" يصعّد: خيبة أمل كبرى من "بوتين" وحرب أوكرانيا عبثية.. وسأقوم بعمل ما

وقال ترامب في مقابلة إذاعية مع برنامج "سكوت جينينغز": "كانت بيننا علاقة رائعة، لكنني أشعر بخيبة أمل كبيرة تجاه الرئيس بوتين. آلاف الأشخاص يموتون.. إنها حرب لا معنى لها". وأضاف: "سأقوم بعمل ما لمساعدة الناس على العيش".