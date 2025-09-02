"ترامب" يصعّد: خيبة أمل كبرى من "بوتين" وحرب أوكرانيا عبثية.. وسأقوم بعمل ما

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن "خيبة أمل كبيرة" تجاه نظيره الروسي فلاديمير بوتين، عقب فشل لقائهما الأخير في ألاسكا في إحراز تقدم بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا.
وقال ترامب في مقابلة إذاعية مع برنامج "سكوت جينينغز": "كانت بيننا علاقة رائعة، لكنني أشعر بخيبة أمل كبيرة تجاه الرئيس بوتين. آلاف الأشخاص يموتون.. إنها حرب لا معنى لها". وأضاف: "سأقوم بعمل ما لمساعدة الناس على العيش".
وبينما شدد على أنه غير قلق من تشكيل محور روسي – صيني ضد الولايات المتحدة، حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أن روسيا تقوم بحشد عسكري جديد على جبهات محددة وتواصل ضرباتها الجوية، مؤكدًا: "بالطبع سنرد عليها".
في المقابل، نفى مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف وجود أي اتفاق بين بوتين وترامب لعقد لقاء مباشر مع الرئيس الأوكراني، رغم إعلان ترامب سابقًا عن اتصالات لترتيب اجتماع ثلاثي يضم القادة الثلاثة.
وكان البيت الأبيض قد أعلن مؤخرًا أن بوتين وافق من حيث المبدأ على لقاء مع زيلينسكي، إلا أن ترامب عاد وصرّح الجمعة أن انعقاد الاجتماع "يبدو غير مرجح".