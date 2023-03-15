"حقوق الإنسان" تؤكِّد أهميةَ توفير تعليم ذي جودة للمواطن العربي

وأوضحت اللجنة، في بيان أصدرته اليوم بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان؛ أن اختيار اللجنة شعار "الحق في تعليم ذي جودة" لهذا العام، يعبّر عن الإدراك العميق لأهمية هذا الحق الذي أفرد له الميثاق العربي لحقوق الإنسان المادتين "41 و42"؛ مما يعكس الرؤية لهذا الحق، وطبيعته التمكينية لممارسة حقوق أُخرى.